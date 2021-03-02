В Испании скорая помощь застряла из-за обедающих на улице людей 

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Медики скорой помощи в испанской А-Корунье возмущены поведением владельцев и посетителей ресторанов, которые помешали проехать машине, спешившей к пациентке с коронавирусом.
Около 17:00 автомобиль скорой помощи попытался проехать по улице Эстрелья к дому, откуда врачи должны были забрать пациентку с тяжёлой формой ковида. Но им не удалось подъехать к подъезду из-за многочисленных столов и стульев, расставленных возле ресторанов и кафе. Больше всего медиков разозлило, что ни работники заведений, ни посетители и не подумали расчистить для них дорогу.
«Мы не хотим ругаться, но так нельзя! Недопустима ситуация, когда мы едем к больному коронавирусом и не можем проехать, потому что клиенты и рестораторы делают вид, что ничего не происходит. Будьте ответственными!», - призвали медики. По их словам, это случается уже не в первый раз.