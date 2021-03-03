Нарушители антиковидных ограничений в Барселоне оштрафованы на миллион евро

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Власти Барселоны собрали уже больше миллиона евро штрафов за нарушения ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса, сообщает мэрия.
Всего в каталонской столице зафиксировано 88 368 нарушений за нарушение антиковидных мер, но штрафовали не всех. Больше всего штрафов выписали сотрудники Городской гвардии и региональная полиция.
«Абсолютное большинство горожан законопослушны, но есть небольшой процент тех, кого пришлось штрафовать», - завил представитель мэрии Альберт Далмау.
Самое частое нарушение — отсутствие маски или её неправильное ношение. За это штрафуют на 100 евро.