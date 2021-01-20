В Испании с разницей в три часа от коронавируса умерли женщина и её 19-летняя дочь

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Хулио Армас Кастро, врач реанимационного отделения в больнице Виналопо в Эльче (Аликанте), рассказал историю, которая его особенно потрясла. Его пациентами стали женщина и 19-летняя девушка, которые скончались от коронавируса с разницей в три часа. А потом в больницу пришёл отец семейства.
«55-летний мужчина. У него жена и 19-летняя дочь умерли от COVID. Он пришел, потому что страховая компания требовала какую-то бумагу, а он не понимал какую. А мы не знали, как его утешить. Мы все упали духом. Вот так и проходят эти поганые дни», - написал доктор в Twitter.
Кастро также рассказал, что сейчас ситуация не лучше, чем в марте. Более того, по его словам, часто в больницу пациенты поступают целыми семьями, стало больше совсем молодых с двухсторонней пневмонией.