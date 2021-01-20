В Испании судят работницу магазина, не давшую транссексуалу померить бюстгальтер

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В Вальядолиде (Испания) предстанет перед судом работница магазина одежды, отказавшая транссексуалу в примерке бюстгальтера. Последнего тоже ждёт суд — его обвиняют в нанесении побоев сотруднице магазина.
Как сообщает 20minutos, покупатель подобрал для себя бюстгальтеры, а потом обратился к работнице магазина с просьбой примерить их. Но получил отказ со ссылкой на правила магазина, запрещающие мужчинам мерить бюстгальтеры. Сначала разъярённый покупатель покинул магазин, но вскоре вернулся и продолжил спор. В какой-то момент, окончательно выйдя из себя, транссексуал опрокинул стойку с трусами. Началась потасовка. На помощь работнице магазина прибежала её коллега. Вдвоём они удерживали покупателя до прибытия охраны.
Стороны обменялись заявлениями в полицию. Теперь и покупателя, и работницу магазина ждет суд. Транссексуала обвиняют в нанесении телесных повреждений и требуют 5 месяцев лишения свободы и 15 000 евро компенсации. Работнице магазина предъявлено обвинение в ущемлении прав сексуальных меньшинств и ей грозит полтора года тюрьмы и 700 евро штрафа.