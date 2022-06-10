В Испании с 16 лет начнут выдавать водительские права особой категории

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Главное управление дорожного движения Испании согласовало введение водительских удостоверений особой категории для лиц, старше 16 лет. Об этом сообщил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.
Права юным водителям будут выдавать только на особых условиях, передает телеграм-канал "Испания". Автомобиль должен быть электрическим. Максимально допустимая скорость — 90 километров в час. А вес — 400 килограммов.
Марласка сослался на аналогичный опыт Франции, который он считает положительным.
До сих пор в Испании водительские права выдавались только с 18 лет.