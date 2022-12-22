В Испании разыграли главную лотерею года

В Испании 22 декабря разыграли самую ожидаемую лотерею года — Эль-Гордо. В этом году было разыграно в общей сложности 2,5 миллиарда евро.

По сложившейся годами традиции мероприятие прошло в зале Королевского театра в Мадриде и транслировалось на всю страну. На сцене были установлены два барабана, со 100 тысячами шариков с последовательными номерами от 0 до 99999 в одном и размерами выигрыша в другом. Как только из барабана выпадает шарик, его номер в прямом смысле этого слова поют ученики школы "Сан-Ильдефонсо".

Самой счастливой комбинацией цифр в этом году оказалось 5490 (4 миллиона, разделенные на 10 частей). Второй приз в 1,25 миллиона евро, также разделенный на 10 частей, получат обладатели билетов с номером 4074. Третий приз (500 тысяч) достанется тем, кто поставил на номер 45250.

Полиция в этом году уделила особое внимание охране мероприятия, чтобы никто посторонний не мог попасть на сцену. В первую очередь, имелись в виду экоактивисты, которые в последние месяцы провели множество громких акций по всей Европе.