В Испании проверяют возможную причастность болгарского премьера к отмыванию денег

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на испанскую прессу, каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra получили жалобу от болгарской неправительственной организации MC BUUP, в которой сообщалось о возможных махинациях.

По информации издания, лицом, извлекающим выгоду от возможных махинаций, предположительно, является бывшая болгарская модель Борислава Йовчева. По данным каталонских правоохранительных органов, она и ее отец входили в состав двух предприятий Numin Invest SL и EMA BGS SL, штаб-квартиры которых находились в Барселоне. Сообщается, что данные компании с 2013 года получили более 5 миллионов евро. Данные средства, как показывает расследование, поступили от физических лиц, не являющихся постоянными жителями Испании.

В жалобе организации утверждается, что бывшая модель Йовчева и ее семья живут в роскошном загородном доме в провинции Барселона, а она сама имела отношения с премьер-министром Борисовым. Сейчас расследуется, действительно ли они как-то связаны. Сам премьер-министр Болгарии отрицает такие заявления.

Результаты проведенного расследования показали, что дом в городе Эсплугес-де-Льобрегат был куплен в 2013 году за 3 миллиона евро и зарегистрирован на имя компании Numin Invest SL. При этом, по данным газеты, в период с января по июнь того года бывшая модель была единственной управляющей этой фирмы, капитал которой не превышал 3 тысяч евро. Затем данную должность стал занимать ее отец, который внес еще чуть более 3 тысяч евро.

В ходе расследования было выявлено, что существует еще одно предприятие – EMA BGS SL, которому принадлежит магазин одежды на проспекте Пасео-де-Грасия в Барселоне. По информации Mossos d'Esquadra, в компанию вложили по меньшей мере 2,3 миллиона евро, поступивших с Кипра. Кроме того, штаб-квартира данной фирмы находится на той самой вилле в городе Эсплугес-де-Льобрегат.

В том же доме зарегистрированы отец бывшей модели, его жена и их внучка, единственным законным опекуном которой, по информации Mossos d'Esquadra, является Йовчева.

Что касается возможной причастности к делу премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, то в соответствии с его декларацией доходов, он не мог быть причастен к инвестициям в две вышеуказанные компании.

Полиция сделала вывод, что в целом поступившие в Каталонию средства превысили 5 миллионов евро. Эти деньги поступили через две компании, которые находятся в центре расследования.

Пока нет никаких данных, подтверждающих, что Йовчева и ее отец могли иметь законные доходы, позволяющие вести подобный образ жизни. В отчетах каталонских правоохранительных органов, направленных в прокуратуру по делам о коррупции, подчеркивается, что, согласно поступившей жалобе, денежные средства "могут быть связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства". На этом основании правоохранительные органы Каталонии запросили проведение проверок доходов, деклараций подоходного налога, банковских ячеек, кредитных карточек, обналичивания чеков и прочих банковских реквизитов бывшей болгарской модели, ее отца и ряда других лиц.