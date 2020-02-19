Полицейские в Валенсии пожаловались, что их заставляют говорить на местном наречии

Профсоюз полицейских в Валенсии публично выразил своё недовольство в связи с тем, что агентов заставляют говорить на валенсийском — местном наречии каталанского языка.
По их словам, руководство настаивает на том, чтобы в каждом патруле был как минимум один агент, способный изъясняться на валенсийском. Речь идёт о распоряжении, распространённом для внутреннего пользования. Оно касается всех подразделений, которые так или иначе контактируют с населением. Это не только уличные патрули, но также служба 091 и офисные сотрудники.
В профсоюзе напомнили, что, согласно статье 3.1 конституции, официальным языком на территории всей страны является испанский и все граждане должны им владеть. Полицейский не обязан разговаривать ни на каком другом языке или наречии, подчёркивают в профсоюзе.
Темы: Общество Валенсия