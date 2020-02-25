Риск умереть от коронавируса зависит от возраста

Медики выявили прямую связь между возрастом и риском погибнуть от коронавируса. Об этом сообщает испанское издание 20 minutos со ссылкой на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC).
Исследование базируется на данных 72 314 пациентов. В 80,9% случаев болезнь протекала «легко». В 13,8% последствия были «тяжёлыми». И в 4,7% — «критическими». При этом чем старше пациент, тем выше риск летального исхода. Для людей старше 80 лет смертность составляет почти 15%.
Как сообщалось ранее, в Испании выявлен третий случай заражения коронавирусом. В связи с этим на карантин был закрыт целый отель на Тенерифе вместе с тысячей туристов.Темы: Общество