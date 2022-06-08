В Испании проверят расходы бывшего короля на охоту

Налоговые органы Испании ведут расследование в отношении Хуана Карлоса I из-за расходов на охоту, куда он был приглашен после отречения от престола в 2014 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Mundo, налоговая служба Испании просит, чтобы почетный король обосновал, кто оплачивал расходы, связанные с охотами. Департамент финансовой и налоговой инспекции за последний год направил экс-главе государства несколько запросов о предоставлении информации.

В частности, Хуана Карлоса I просят прояснить происхождение средств, за счет которых были оплачены перелеты и прочие затраты во время охот, на которые он был приглашен в период между 2014 и 2018 годами. В рамках данного расследования власти также хотят получить сведения о некоторых подарках, которые получил экс-глава государства.

В августе 2020 года стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну на фоне связанных с ним скандалов. С тех пор он проживает в ОАЭ. В Испании в отношении 84-летнего почетного монарха было заведено несколько расследований, при этом ему не было предъявлено никаких обвинений. В начале марта прокуратура Испании объявила о закрытии следственных действий.

В результате в мае текущего года Хуан Карлос I впервые за два года посетил королевство. После непродолжительного визита почетный монарх снова вернулся в ОАЭ.