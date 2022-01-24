В Испании появится сеть центров для удалённых работников

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Власти Испании развернут сеть центров для удалённых работников. Об этом сообщила вице-премьер и министр экологического перехода и демографических проблем Тереса Рибера.
Как сообщает noticia.ru, таким образом правительство собирается бороться с оттоком населения из сельской местности. Поэтому вначале такие центры появятся в провинциях Сориа, Теруэль и Куэнка, где эта проблема стоит наиболее остро.
По словам министра, сеть центров будет развёрнута в течение ближайших 10 дней. Чтобы проект состоялся, были привлечены главы таких компаний, как Iberdrola и Renfe.