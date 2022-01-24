Названа примерная цена за час парковки в Мадриде 

Последние новости Испании на русском языке
Специалисты портала Picodi проанализировали стоимость парковки в столицах разных стран мира.
За час парковки в Мадриде придётся заплатить от 0,90 до 1,20 евро в зависимости от района и времени. Это совсем недорого, если сравнивать, например, с Парижем, где средняя стоимость часа парковки — 6 евро. Или Москвой, где цены могут доходить до 4,57 евро.
Самые низкие цены на парковку — в Ереване (0,18 евро за час).
А самая дорогая парковка — в Лондоне. Там один час может стоить 9,9 евро.