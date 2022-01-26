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Испанские эксперты рассказали, как распознать фальшивый ковид-паспорт.
В последнее время ковид-паспорт стал пропуском во многие общественные места, к тому же с его помощью можно легко путешествовать по Европейскому союзу. Однако сразу появились мошенники, которые предлагают поддельные ковид-паспорта. За фальшивку они просят от 200 до 1000 евро.
Однако, по словам экспертов, такой паспорт выглядит как настоящий только визуально. Стоит скачать специальное приложение, которое сканирует QR-код, чтобы убедиться, что перед вами фальшивка. Дело в том, что приложение просто не сможет считать код и квалифицирует его как недействительный.
Как ранее сообщала noticia.ru, на днях в Мадриде и Барселоне были задержаны семь человек, которые занимались подделкой ковид-паспортов. Их клиентами успели стать даже некоторые знаменитости, а ещё представители криминальных структур.