В Испании появился южноафриканский вариант коронавируса

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В Испании зафиксирован первый случай заражения южноафриканским коронавирусом — в Виго (Галисия). Заболел 30-летний мужчина, вернувшийся из командировки в ЮАР. Специалисты предполагают, что этот штамм может быть более опасным.
Согласно предварительным данным, южноафриканский вариант коронавируса может быть так же заразен, как и британский. Однако американские учёные считают, что он не более опасен, чем обычный ковид. «Сейчас у нас нет свидетельств того, что заражение данным штатом вызывает более тяжелое заболевание», - говорится в заявлении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США.