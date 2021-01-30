Валенсия вводит обязательное ношение масок во время пробежек

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Валенсия с понедельника вводит обязательное ношение масок во время занятий спортом, даже на улице.
Гулять по пляжу теперь тоже нужно только в маске. Действовавшие до сегодняшнего дня ограничения продлены ещё на две недели. Соответствующее распоряжение региональных властей опубликовано в субботу, 30 января.
Жителям Валенсии по-прежнему запрещено ходить друг к другу в гости и встречаться на улице группами больше двух человек. Остаётся в силе закрытие по периметру в выходные дни населённых пунктов, где проживают более 50 тысяч человек.