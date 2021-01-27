В Испании поменялись правила обгона велосипедистов

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В Испании вступают в силу новые правила обгона велосипедистов. Их нарушение карается штрафом в 200 евро и потерей трёх пунктов в водительском удостоверении.
Если раньше при обгоне между автомобилем и велосипедом минимально допустимое расстояние составляло полтора метра, то теперь его увеличили до двух.
Скорость при обгоне необходимо сбросить на 20 километров по отношению к максимально допустимой на данном отрезке. То есть, если разрешено ехать со скоростью 90 километров в час, то при обгоне велосипедиста этот предел уменьшается до 70 километров в час.