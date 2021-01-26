СМИ: привившийся от коронавируса испанец заразился им и умер 

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В провинции Валенсия подтвердили смерть пациента с коронавирусом, которым он заразился после того, как дважды привился. Минздрав Испании официально включил этот случай в свою статистику.
Как сообщает Las Provincias, речь идёт о пожилом мужчине — постояльце дома престарелых. Как и положено, его два раза вакцинировали против COVID-19. Первую дозу он получил 29 декабря. Вторую — 19 января. Заражение произошло в промежуток между двумя прививками. В субботу мужчине стало хуже, его решили перевести его в больницу Сагунто. На следующий день родственниками предложили попрощаться с ним, заявив, что ему осталось жить несколько часов. Вскоре пенсионер умер.