В Испании полицейские заплатили за мужчину, укравшего в магазине детское питание

Испанские полицейские сами заплатили в магазине за четыре баночки с детским питанием, которые попытался украсть безработный отец семейства.
Инцидент произошёл в одном из супермаркетов Сарагосы. 35-летний мужчина зашёл в магазин и сразу направился в отдел детского питания. Там он взял с полки четыре баночки с пюре и спрятал их в карманах. Это увидел охранник, который вызвал полицию (стандартная процедура при подобных кражах).
Пока до места происшествия добирались стражи порядка, мужчина рассказал, что остался без работы и не может прокормить свою семью. Среди очевидцев ещё до приезда полиции нашлись те, кто готов был заплатить за него. Приехавшие агенты выслушали и нарушителя, и охранника, и очевидцев. Потом полицейские сами заплатили за пюре и отпустили мужчину, сказав, что к ответственности его привлекать не будут, сообщает El Periódico de Aragón.Темы: Общество Сарагоса Происшествия