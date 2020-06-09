Прокуратура Испании начала расследование в отношении Хуана Карлоса

Прокуратура Испании начала расследование в отношении отрекшегося от престола Хуана Карлоса I в рамках уголовного дела о предполагаемой коррупции при заключении национальными компаниями контрактов на строительство высокоскоростной железной дороги Харамейн в Саудовской Аравии.
Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на Reuters, основной вопрос, на который первоначально предстоит ответить испанским прокурорам, — может ли экс-монарх быть привлечен к уголовной ответственности в свете наличия до 2014 года иммунитета. Именно тогда Карлос принял решение передать престол, который занимал с ноября 1975 года, своему сыну Фелипе.
«Начатое расследование направлено конкретно на установление, имеют ли актуальность для уголовного преследования деяния после июня 2014 года, когда почетный король перестал быть неприкосновенным», — приводит агентство заявление прокуратуры.
Строительство высокоскоростной транспортной системы междугородних железнодорожных перевозок Харамейн было начато в 2009 году и завершилось в 2018 году. Она соединяет города Мекку и Медину, имея протяженность 453 километра.
Как отмечает Reuters, прокуратура Испании проводит проверку процедуры получения национальными компаниями контрактов на реализацию второй части проекта и предполагаемую посредническую роль Хуана Карлоса.
Также в марте этого года стало известно, что почетный король якобы получил 100 миллионов долларов в 2008 году от лиц из Саудовской Аравии через оффшорные счета, сообщало BBC. Наряду с испанскими прокурорами этим вопросом заинтересовались и их коллеги из Швейцарии. Нынешний король Испании Филипп VI, в свою очередь, отказался от наследства отца и лишил его ежегодных выплат в размере около 200 тысяч евро.
Пресс-служба испанского королевского дома пока не прокомментировала ситуацию.
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