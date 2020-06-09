В Мадриде построят огромный госпиталь на случай эпидемий

Власти Мадрида анонсировали строительство госпиталя, который в случае повторных эпидемий разгрузит все столичные клиники и больницы.
В проект инвестируют 50 млн евро. Завершить строительство планируют к осени, чтобы во всеоружии встретить новую возможную вспышку коронавируса или любого другого вирусного заболевания. Как заявила глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо, новый госпиталь будет «заточен» именно под борьбу с эпидемиями, «чтобы все остальные госпитали смогли продолжать работать в нормальном режиме».
Госпиталь возведут в районе Вальдебебас, недалеко от столичного аэропорта «Барахас». Он будет состоять из трёх павильонов по 7400 квадратных метров каждый. Медицинское учреждение будет рассчитано на 1008 пациентов. Кроме того, при госпитале будет находится склад площадью 7900 квадратных метров. Там будет храниться всё необходимое для борьбы с пандемией: от масок до кроватей. Как ожидается, склад будет работать не только на этот госпиталь, но и на другие.Темы: Общество Мадрид