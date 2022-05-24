В Испании подтверждено не менее 20 случаев заражения оспой обезьян

Последние новости Испании на русском языке
Власти Испании подтвердили по меньшей мере 20 случаев заражения оспой обезьян. Как сообщили в понедельник в Минздраве страны, ожидаются окончательные результаты анализов еще 16 человек.
"Институт здоровья Карлоса III подтвердил 36 положительных случаев ортопоксвируса, - уточнили в ведомстве. - Из них 20 случаев были подтверждены как оспа обезьян <...>, а еще 16 случаев ожидают результатов секвенирования". Кроме того, как добавили в министерстве, должны поступить результаты анализов других 22 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.
Источник: ТАСС