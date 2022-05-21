Хуан Карлос вернулся в Испанию и сразу отправился на регату

Бывший король Испании Хуан Карлос вернулся в Испанию после двухлетнего отсутствия и почти сразу принял участие в парусной регате.

Хуан Карлос прибыл в Испанию из Абу-Даби. В субботу утром он уже был в парусном клубе Real Club Náutico в Саншеншо (Галисия), куда приехал на машине своего друга — предпринимателя Педро Компаса. Там бывший король сел на парусник Bribón и прошел на нем по короткому маршруту.

С 2020 года Хуан Карлос находился в Абу-Даби. Он покинул Испанию на фоне связанных с ним коррупционных скандалов. Однако в последнее время дела, в которых фигурировал бывший король, были закрыты, что сделало возможным его возвращение.