Названы испанские регионы с самым высоким уровнем медицины

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Мурсия, Каталония и Канарские острова являются регионами с наихудшим уровнем медицинского обслуживания. Об этом говорится в отчёте Федерации ассоциаций по защите общественного здравоохранения Испании, пишет агентство EFE.
В отчёте отмечается «общее ухудшение» системы здравоохранения из-за «отсутствия инвестиционных усилий».
При этом Страна Басков, Наварра и Астурия относятся к автономным областям с наилучшим медицинским обслуживанием. Именно эти три автономных сообщества являются единственными во всей Испании, где бюджет здравоохранения на душу населения составляет более 1900 евро.
Источник: Regnum