В Испании подорожали фрукты

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Цены на фрукты в Испании в 2020 году выросли на 13%, сообщают аналитики консалтинговой компании Nielsen.
Больше всего подрожали персики (+ 35%), вишня (+ 36%) и апельсины (+ 29%). Также выросли цены на дыни (+ 18%), лимоны (+ 17%) и груши (+ 16%).
В 2021 году тенденция к росту цен продолжилась. Этому, в частности, способствовали природные аномалии вроде снежного шторма «Филомена», который обрушился на страну этой зимой.
Ещё одной причиной роста цен стала пандемия, изоляция и массовый переход на удалённую работу. Испанцы стали есть много фруктов дома, а высокий спрос вызвал повышение цен.