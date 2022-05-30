В Испании почти у 100 пациентов подтверждена обезьянья оспа

Диагноз оспы обезьян подтверждён у 98 пациентов в Испании, сообщил Институт здоровья имени Карлоса III. Из 200 человек, у которых подозревали обезьянью оспу, у 102 диагноз не подтвердился.

Больше всего заболевших (66 случаев) зафиксировано в автономном сообществе Мадрид. Ещё шесть человек болеют оспой обезьян на Канарских островах, четверо в Каталонии, трое в Стране Басков и по одному в Андалусии и Арагоне. При этом подтверждена связь заболевших в Мадриде и Каталонии. Сообщается, что они перемещались между регионами.

Из всех заболевших только одна — женщина. Все остальные — мужчины-геи.