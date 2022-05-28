Испанские синоптики обещают очень жаркие выходные

Температура воздуха в субботу и воскресенье будет на 5-10 градусов выше нормы, сообщает телеграм-канал "Испания". Этот май может стать самым жарким с 1961 года, говорят синоптики.

В субботу почти везде (кроме горных районов) будет безоблачно. Воздух прогреется до 32 градусов на юге Галисии, в бассейне реки Эбро и в центральной части Испании. В некоторых районах Валенсии и Мурсии столбики термометров поднимутся до 34 градусов, а в долинах рек Тахо, Гвадиана и Гвадалкивир — до 35 градусов. В Кордове — до 38 градусов.

В воскресенье будет немного облачно, а в горных районах (особенно в Пиренеях) возможна непогода. Слегка похолодает в Каталонии и Галисии. Но на большей части территории страны будет очень тепло. Максимальная температура воздуха ожидается в Мурсии, где воздух прогреется до 38 градусов.