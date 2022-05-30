В Барселоне хотят ввести ежедневную плату для автомобилистов

Как сообщает телеграм-канал "Испания", проект подразумевает введение обязательных платежей для всех автомобилистов. За передвижение по городу на машине придётся платить 4 евро в день. При этом предусмотрено 10 бесплатных дней в году. Авторы проекты считают, что эта сумма вполне по карману для большинства водителей. Более того, они уверены, что люди могли бы платить и 7-8 евро в день.

Кроме этих платежей проект также отводит гораздо большие площади для велодорожек за счёт урезания автомобильных дорог. Ещё авторы предлагают вложиться в модернизацию общественного транспорта.