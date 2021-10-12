В Испании отмечают День нации

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Сегодня, 12 октября, отмечается День испанской нации.
В Мадриде прошёл военный парад, на котором присутствовали король Фелипе, королева Летисия, инфанта София, члены испанского правительство во главе с премьером Педро Санчесом. Последнего освистала толпа. Принцесса Леонор не смогла посетить парад, потому что проходит обучение в Великобритании.
В параде приняли участие 2656 военнослужащих, 68 воздушных судов и 115 единиц наземной техники.
Ежегодно 12 октября в испанской столице проводится крупный военный парад, на котором присутствуют члены королевской семьи, правительства, представители региональных властей. Праздник призван увековечить роль государства в открытии Америки. Официальной датой этого события считается 12 октября 1492 года, когда мореплаватель Христофор Колумб во главе испанской экспедиции в поиске кратчайшего морского пути в Индию достиг острова Сан-Сальвадор. Это эпохальное событие отмечается в королевстве как национальный праздник с 1958 года.
В прошлом году парад был отменён из-за коронавируса.