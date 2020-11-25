В Испании опять растёт число умерших от коронавируса

За сутки в Испании от коронавируса скончались 537 человек, сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения. Это максимальное значение для второй волны COVID-19. Ранее испанские власти сообщали о наметившейся тенденции к снижению числа заболевших и умерших.
За последние 14 дней заболеваемость в стране составила в среднем 326 человек на 100 тысяч жителей.
Общее число жертв с начала пандемии достигло 43 668 человек. А всего заболели 1 594 844.
Сейчас в госпиталях Испании находится 16 701 пациент с диагнозом COVID-19. Из них 2 953 помещены в отделения интенсивной терапии.Темы: Общество