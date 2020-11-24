Испанские учёные назвали самый ранний симптом ковида

Учёные из Университета Барселоны выявили самый ранний из симптомов коронавируса, который появляется еще до потери обоняния и вкуса. Это сухость в носу и неприятные ощущения в носоглотке.
С выводами испанских учёных знакомит Газета.ru. Исследователи напоминают, что большинство людей теряют нюх и вкус из-за коронавируса. По мнению специалистов, это связано с поражением Sars-CoV-2 эпителия носоглотки. Коронавирус атакует бокаловидные клетки, разбросанные по эпителию дыхательного и кишечного трактов. Эти клетки выделяют фермент-рецептор, с которым соединяется белок вируса, позволяющий ему проникать в здоровые клетки человеческого организма.
Потеря обоняния может быть связана с тем, что пораженные коронавирусом клетки перестают эту слизь выделять. Слизь же, в свою очередь, нужна для получения информации одорантов — веществ, отвечающих за запахи.
Стремясь подтвердить верность своей гипотезы, авторы исследования изучали группу из 35 человек с легкой формой COVID-19. Параллельно с этим наблюдалась «здоровая» группа.
Порядка 70% участников исследования с коронавирусом заявили о странных ощущениях и сухости в носу. Такие симптомы продолжались около 12 дней, совпадая по времени с потерей обоняния и вкуса или же предшествуя ей.
«Наличие этих назальных ощущений может быть принято во внимание как для диагностики, так и для целей социального дистанцирования, особенно в <…> нетяжелых случаях», — говорится в статье.Темы: Общество