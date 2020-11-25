Для жителей Мадрида собираются сделать исключение в новогоднюю ночь

Власти Мадрида готовы пойти навстречу местным жителям и разрешить им немного больше, чем будет позволено остальным испанцам во время новогодних праздников.
Так, по информации издания 20minutos, председатель правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо собирается вынести этот вопрос в среду на обсуждение региональных властей. Если предлагаемые исключения будут одобрены, жителям Мадрида разрешат отпраздновать Новый год и Рождество в компании из 10 человек (максимум) и до 1:30. Эти правила будут работать 24, 25 и 31 декабря, а также 1 и 6 января. Но отложенный до 1:30 комендантский час предлагается сделать только на Новый год и Рождество.
Кроме того, пенсионерам, проживающим в домах престарелых, позволят провести эти праздники в кругу семьи. При этом уже переболевших коронавирусом выпустят и пустят обратно без ограничений. А тех, кто ещё им не болел, пометят на короткий карантин.
Ранее стало известно, что Власти Испании готовят антиковидные ограничения для празднования Рождества и Нового года, в соответствии с которыми будет разрешено собираться компаниями, состоящими максимум из шести человек. А на улице можно будет гулять до 1:00. В это время наступит комендантский час.
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