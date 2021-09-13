В Испании опять портится погода

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Почти вся территория Испании в понедельник окажется во власти непогоды. Синоптики из Государственного метеорологического агентства Aemet обещают дожди и штормовые явления.
В частности, в понедельник непогоду обещают в Луго, Оренсе, Ла-Корунье, Понтеведре, Астурии, Уэске, Авиле, Леоне, Саламанке, Саморе, Лериде, Касересе и Бадахосе. Осадки наиболее вероятны на севере страны и в Пиренеях.
Маловероятно, что в понедельник дожди достигнут Балеарских островов, юго-восточного побережья полуострова или Мелильи, где будет только высокая облачность.
На Канарских островах ожидается усиление облачности, преимущественно со средней и высокой облачностью.