В Испании объявлено метеорологическое предупреждение из-за шторма Дора

Атлантический шторм Дора заставил власти Испании активировать в пятницу метеорологическое предупреждение на территории всей страны, кроме Эстремадуры и Канарских островов.
Синоптики из государственного агентства Aemet обещают похолодание, снегопад, сильные порывы ветра и высокие волны. Волны особенно актуальны для Галисии, где объявлено «красное» метеорологическое предупреждение. Так, в провинции Ла-Корунья ожидается шторм и волны до 8-9 метров в высоту. Порывы ветра порой превышают 100 километров в час. В Луго и Понтеведре волны поменьше — от 5 до 8 метров.
Местным жителям не рекомендуют приближаться к береговой линии.Темы: Общество