В Испании обновили порядок вакцинации населения 

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Министерство здравоохранения Испании обновило порядок вакцинации населения от COVID-19, определив новые приоритетные группы.
Как сообщает Regnum со ссылкой на El País, следующими в очередь на получение прививки от COVID-19 станут граждане в возрасте от 60 до 79 лет, а также лица до 60 лет, но имеющие хронические заболевания. Поводом к определению новых групп населения и включения их в план по вакцинации послужило начало иммунизации в нескольких регионах Испании жителей старше 80 лет.
Вскоре в минздраве Испании заявили, что следующими, кому будет предложена вакцина Moderna и Pfizer, будут люди в возрасте от 70 до 79 лет, за которыми, в свою очередь, последуют лица в возрасте от 60 до 69 лет.