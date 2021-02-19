Власти Испании: беспорядки в стране не имеют отношения к свободе слова

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Беспорядки, которыми завершились акции протеста в Испании против ареста осужденного рэпера Пабло Аселя, не имеют ничего общего с защитой свободы самовыражения. Такое мнение выразила в четверг вице-премьер королевства Кармен Кальво в интервью радиостанции Cadena SER.
"Ни одно право нельзя выражать или защищать с помощью насилия, это красная линия, - сказала она. - Манифестация, о которой не была доложено, задержанные, пострадавшие, серьезный материальный ущерб - это не соответствует свободе слова". "У всех прав есть свои ограничения", - напомнила Кальво, добавив, что "происшествия [в ходе акций] не имеют ничего общего со свободой самовыражения". Её слова приводит ТАСС.
В разных городах Испании во вторник и в среду прошли митинги в поддержку арестованного рэпера. В ходе манифестаций группы агрессивно настроенных участников протестов бросали в полицейских различные предметы, поджигали мусорные контейнеры, сооружали баррикады, наносили ущерб городскому имуществу. В результате полицейские применяли силу против манифестантов. Десятки человек пострадали в ходе беспорядков, десятки были задержаны.
Асель заперся в здании университета в понедельник вместе с группой единомышленников. Во вторник утром полиции удалось без труда добраться до рэпера, несмотря на баррикады: сдвинутые столы, скамейки и стулья. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.