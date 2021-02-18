Суд подтвердил еще один приговор испанскому рэперу Аселю

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Испанский суд подтвердил еще один приговор, ранее вынесенный рэперу Пабло Аселю, чей арест спровоцировал акции протеста и беспорядки в стране.
Провинциальный суд Лериды подтвердил приговор, вынесенный в марте 2020 года, за воспрепятствование правосудию и угрозы – к двум годам и шести месяцам тюрьмы. Суд посчитал доказанным, что Асель угрожал свидетелю по судебному делу против сотрудников городской гвардии, следует из судебного решения, которое есть в распоряжении РИА Новости. Асель подал апелляцию, которая частично была отклонена, наказание в два с половиной года осталось в силе.
У рэпера есть возможность обжаловать приговор в Верховном суде.
Асель заперся в здании университета в понедельник вместе с группой единомышленников. Во вторник утром полиции удалось без труда добраться до рэпера, несмотря на баррикады: сдвинутые столы, скамейки и стулья. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.