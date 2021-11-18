В Испании обеспокоены проявлениями расизма в соцсетях

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Высказывания ненависти в социальных сетях в адрес иммигрантов продолжают расти. Таковы данные, опубликованные Испанским наблюдательным центром по борьбе с расизмом и ксенофобией (OBERAXE).
Отмечается, что подобные высказывания составляют 33,7% от всех высказываний ненависти в интернете, по сравнению с 28,5% всего четыре месяца назад.
Данные содержатся в Бюллетене мониторинга языка вражды в социальных сетях за период с 1 сентября по 31 октября 2021 года.
Источник: Regnum