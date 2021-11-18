В Испании перебои с поставками алкогольных напитков

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Из-за пандемии испанские бары и рестораны испытывают проблемы с поставками алкоголя. Некоторые марки джина, текилы и виски невозможно найти.
В частности, отсутствуют бренды Beefeater, Absolut, Patron. Перебои с поставками вызваны судоходным кризисом и ростом спроса со стороны Китая и США. Об этом заявили в испанской ассоциации производителей спиртных напитков Espirituosos Espana.
Кроме того, в период локдауна, когда испанские рестораторы переживали тяжёлые времена, они пытались избавиться от запасов алкоголя. И сейчас, наоборот, испытывают нехватку определённых позиций, так как не успели вовремя пополнить запасы.
Тем временем приближаются рождественские праздники, когда бары испытывают повышенную нагрузку.