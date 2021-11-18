Статистика: испанские женщины мечтают о двух детях, но рожают одного

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По данным социологического исследования, проведённого фондом La Caixa, большинство испанских женщин мечтают о двух детях. При этом среднестатистическая испанская семья воспитывает только одного ребёнка (в среднем 1,3 ребёнка на каждую испанку). По этому показателю Испания сильно отстаёт от других европейских стран.
Разницу в желаемом и действительном специалисты объясняют экономическими и социальными причинами: безработицей, нестабильной ситуацией в семье, отсутствием финансовой поддержки.
Кроме того, испанки рожают первого ребёнка довольно поздно — в среднем в 30,9 года. Это один из самых высоких показателей в мире.