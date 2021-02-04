Кого будут вакцинировать в Испании в ближайшее время?

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Стало известно, кто войдёт в следующую группу на получение вакцины против коронавируса в Испании.
Как заявил в среду государственный секретарь по вопросам безопасности Рафаэль Перес Руис, это будут сотрудники Гражданской гвардии, полиции и исправительных учреждений. Работников правоохранительных органов начнут прививать от COVID-19 сразу после того, как вакциной обеспечат пенсионеров и медиков.
По последним данным, заболеваемость коронавирусом в Испании составила 816 человек за 100 тысяч жителей.