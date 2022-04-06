В Испании нашли первую в мире нутрию с коронавирусом

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Сотрудники Университета CEU Cardenal Herrera в Валенсии, Института биомедицины Валенсии и Автономного университета Барселоны сообщили о первом в мире случае заражения нутрии коронавирусом.
Больную нутрию выловили в реке в автономном сообществе Валенсия. Заражение диких животных без взаимодействия с инфицированными людьми связывают с вероятным контактом с зараженными сточными водами в районах их обитания. Поэтому исследователи настаивают на необходимости создания системы эпидемиологического надзора за коронавирусом у диких животных, учитывая, что они могут стать переносчиками.
COVID-19 выявлен по результатам двух ПЦР-тестов. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Veterinary Science.