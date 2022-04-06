В испанском ресторане приготовили блюдо в виде человеческого эмбриона

Фотография блюда распространилась в социальных сетях, вызвав настоящий скандал. Больше всех возмутились в ассоциации Институт социальной политики, которая выступает против абортов. Там потребовали от представителей ресторана немедленно принести извинения, пригрозив в противном случае судебными исками.

В ресторане, который дважды удостоен звезды Мишлен, оправдываются тем, что блюдо не входит в повседневное меню, а было создано креативной группой наряду с другими в порядке эксперимента. Блюдо разработали ещё в 2015 году и с тех пор его подают только на небольших частных мероприятиях. Называется оно Origen («Происхождение»).