Испанцы стали чаще расплачиваться с помощью мобильных телефонов

Компания Pecunpay в сотрудничестве с Visa провела опрос среди жителей Испании, чтобы узнать как они расплачиваются за свои покупки.

Банковские карты остаются основным платёжным средством в Испании. Ими расплачиваются 57,8% опрошенных. Впрочем, это меньше, чем год назад, когда картами расплачивались 60,2%.

На втором месте по популярности — наличные деньги. Ими расплачиваются 23,6% респондентов, это больше, чем годом ранее (22,5%).

На третьем месте — мобильные телефоны. Испанцы стали чаще использовать их на кассе (17,4% по сравнению с 16,1% годом ранее).

Самые продвинутые — жители Эстремадуры. Они чаще всего расплачиваются мобильными. Далее следуют жители Андалусии, Канарских островов и Мадрида.