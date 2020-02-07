В Испании мошенники получили 6,4 млн евро пенсий за умерших людей

Деятельность преступной группы, получавшей пенсии за умерших людей, пресечена в Испании. Всего мошенникам удалось похитить 6,4 млн евро.
Как правило, пенсии получали с помощью родственников умерших. Иногда подключали профессиональных актёров, которые выдавали себя за пенсионеров. Уже задержаны 11 человек, но в полиции предполагают, что участников преступной схемы может быть гораздо больше. Мошенники занималась хищениями в 21 испанской провинции и, помимо пенсий, проворачивали аферы также со страховками.Темы: Общество