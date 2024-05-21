В Испании мигранты с высшим образованием вынуждены заниматься неквалифицированным трудом

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По данным организации Accem, в Испании живут больше миллиона мигрантов с высшим образованием (как правило, университетским), которые заниматься неквалифицированным трудом.
Специалисты объясняют это социальными и бюрократическими причинами. Есть много профессий, требующих сложной процедуры подтверждения квалификации (медицина, ветеринария, сестринское дело, ряд инженерных специальностей и т.д.). И, например, неплохой дантист вынужден годами собирать клубнику вместо того, чтобы лечить людям зубы.