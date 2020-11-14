В Испании мать 27 лет не знала о гибели сына из-за бюрократической ошибки

Суд в Испании предписал Министерству внутренних дел страны выплатить компенсацию матери и четырем братьям и сестрам мужчины, о смерти в автокатастрофе которого они узнали лишь спустя 27 лет из-за бюрократической ошибки.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail, 24-летний мужчина погиб в дорожно-транспортном происшествии около города Гранада 8 декабря 1990 года. Спустя шесть дней его семья, не знавшая о происшествии, заявила об его исчезновении. Но из-за бюрократической ошибки им сообщили о его смерти лишь 12 июня 2017 года.
Как сообщает издание, официальные лица объяснили такое опоздание отсутствием координации между полицейскими базами данных, которые содержат информацию о пропавших без вести людях и неопознанных телах.
Как отмечают испанские СМИ, матери погибшего выплатят 137 тысяч евро.Темы: Общество