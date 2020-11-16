Минздрав Испании сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом

В минувшие выходные в Испании число заболевших коронавирусом выросло на 38 273 человека. Это значительно меньше, чем неделю назад. Тогда Минздрав сообщил о 52 386 новых случаях.
Общее число заболевших COVID-19 в Испании с начала пандемии выросло до 1 496 864 человек. Заболеваемость на 100 тысяч человек составила, по последним данным, 470 больных. В пятницу было 498. А в прошлый понедельник — 529.
В понедельник Минздрав сообщил о 484 новых жертвах коронавируса, тогда как неделю назад этот показатель составил 512 умерших.Темы: Общество