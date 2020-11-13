Уволен сотрудник мадридского метро, решивший потроллить пассажира

Руководство метрополитена Мадрида уволило сотрудника за «недопустимое поведение». Решение было принято после того, как один из пассажиров разместил в социальных сетях видео и попросил знакомых сделать «максимальный репост».
На записи нет начала конфликта, но есть его продолжение. Видно, как сотрудник метро идёт за пассажиром. Они снимают друг друга на мобильные телефоны. При этом оба требуют надеть маску и обмениваются оскорблениями. В какой-то момент работник подземки срывает с себя маску и подходит вплотную к пассажиру, что строго запрещено в соответствии с ограничительными мерами, действующими в городе.
Руководство метро изучило видеозапись и уволило мужчину. «Он больше не будет работать на объектах в Мадриде», - завили в подземке. И поспешили добавить, что вообще «обычно работники метро так себя не ведут».Темы: Общество Мадрид