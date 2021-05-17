В Испании катастрофически не хватает медперсонала 

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В Испании не хватает медицинских работников, особенно медсестер, сообщает издание La Vanguardia со ссылкой на профсоюзы. Стране необходимо еще 120 тысяч медсестер, чтобы соответствовать европейскому уровню.
С наступлением пандемии спрос на медсестер вырос. В этой сфере практически нет безработицы. При этом условия труда не всегда устраивают соискателей. Самые низкие зарплаты получает медицинский персонал в домах престарелых и социальных центрах. Как правило медсестры не работают здесь больше 10 лет. Затем часть из них бросает профессию, чтобы завести семью и родить детей. А другие уезжают за границу, где зарплаты выше.
В 2020 году профессия медсестры стала одной из самых эмоционально тяжелых. На 56% выросли обращения за психологической помощью.