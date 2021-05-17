Мадрид сократил число закрытых из-за пандемии районов

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Власти автономного сообщества Мадрид с понедельника, 17 мая, сократили число санитарных зон, где из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки было ограничено передвижение.
Столичные власти не стали закрывать новые районы, а, напротив, открыли три зоны. И теперь остаются закрытыми следующие 11 районов: Daroca (Ciudad Lineal), General Fanjul (Latina), Castelló (Salamanca), Barajas (Barajas), Chopera (Arganzuela), Leganés Norte, La Princesa (Móstoles), Las Ciudades, Las Margaritas (Getafe), Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), Majadahonda.
9 мая в Испании закончился особый режим, введенный из-за пандемии. Теперь автономные сообщества на региональном уровне корректируют ограничения.